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24 января 2018
08:35:32

Медики Тольятти ожидают подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения

Об эпидемии говорить пока рано, тем не менее, небольшой еженедельный прирост заболевших с начала года позволяет предполагать, что она все-таки случится. Об этом говорят в Роспотребнадзоре. Но пока недельные эпидпороги не достигнуты. Случаев лабораторного подтверждения гриппа в январе пока не зарегистрировано.

По данным еженедельного лабораторного мониторинга у обследуемых заболевших выделялись вирусы негриппозной этиологии. Специалисты призывают горожан соблюдать правила неспецифической профилактики, включающей использование антивирусных препаратов, комплексов поливитаминов, микроэлементов, фитопрепаратов.

Поддерживайте защитные силы организма: не допускайте переутомления, чаще проветривайте помещения, бывайте на свежем воздухе, но избегайте резкого переохлаждения. При первом признаках гриппа и ОРВИ важно остаться дома и вызвать врача.




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