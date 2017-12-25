Об этом рассказали в региональном минздраве. Вопросы кадрового обеспечения поликлиник и больниц помогает решать реализуемая на уровне региона государственная политика.

За последние пять лет для моногородов, малых городов и сельских территорий Самарской области Самарским государственным медицинским университетом увеличены контрольные цифры целевого приема за счет средств федерального бюджета более чем в 2 раза, что позволило поступить по результатам конкурсного отбора около 700 абитуриентам.

Кроме того, для освоения «узких» специальностей организована целевая подготовка граждан по программам интернатуры и ординатуры за счет средств федерального и областного бюджетов. Ежегодно главные врачи учреждений здравоохранения Самарской области направляли на целевое обучение около 300 выпускников высших учебных заведений. При этом процент трудоустройства целевых выпускников после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения ежегодно растет и по итогам 2017 года составляет 90,7%.

Увеличению притока специалистов в поликлиники области способствует введенная с 1 января 2016 года поэтапная процедура аккредитации – с 2017 году в первичное звено трудоустраиваются на должности участковых терапевтов и педиатров выпускники лечебного и педиатрического факультетов без дополнительного обучения в ординатуре.

Вышеуказанные мероприятия позволили в 2017 году обеспечить приток в государственные учреждения здравоохранения губернии более 500 молодых выпускников медицинских вузов, тем самым увеличив количество привлеченных специалистов с высшим образованием по сравнению с предыдущим годом более чем на 30% (из них половина – в первичное звено).

Так, наибольшее количество выпускников – специалистов с высшим медицинским образованием трудоустроились в Самарскую областную клиническую больницу им.В.Д.Середавина (33 человека), Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 (31 человек), Тольяттинскую стоматологическую поликлинику № 1 (20 человек), Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им.Н.А.Семашко (19 человек), Самарскую городскую поликлинику № 13 Железнодорожного района (18 человек) и Самарскую городскую поликлинику № 3 (17 человек).

Последовательное увеличение с 2013 года государственного задания медицинским колледжам на подготовку специалистов среднего звена обеспечило рост численности выпускников, обучавшихся за счет средств областного бюджета, за пятилетний период времени почти на 40%.

Это в свою очередь отразилось на росте притока молодых кадров со средним медицинским образованием. Так, в 2017 году в государственную систему здравоохранения пришло на 10% больше специалистов среднего звена по сравнению с 2016 годом.

В настоящее время трудоустройство выпускников 2017 года в государственные учреждения здравоохранения Самарской области продолжается.