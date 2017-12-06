Речь идет о проблемах в получении и оказании квалифицированной медпомощи. С этой целью в нашем городе регулярно проводятся выездные приемы граждан, и очередная такая встреча с жителями состоится 14 декабря.
Ее проведет замминистра здравоохранения Татьяна Сочинская. Записаться на прием можно в администрации Тольятти по телефонам: 543-733, 543-338.
Прием начнется в 10.00 по адресу: г. Тольятти, ул.Приморский бульвар, д.24 (ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 1", 4 этаж, кабинет главного врача).
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