На стадионе «Самара Арена» прошли учения самарских медиков, которые будут работать на мундиале. На объектах чемпионата мира, в том числе на самом главном из них – стадионе – будет оказываться вся первичная медико-санитарная, неотложная и экстренная медицинская помощь.

В нее входят мероприятия по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, все меры по осмотру пациентов, оказанию первичной помощи, терапии любых неотложных состояний: головная боль, повышение давления, насморк, порезы, ушибы, переломы и др. При наличии показаний к госпитализации отработана схема маршрутизации: все пациенты будут направляться в стационары города, которые готовы принимать больных и пострадавших по определенному регламенту.

В дни матчей на стадионе будет задействовано около 160 медицинских работников, половину из которых составят врачи (скорой помощи, неотложной медицины, анестезиологи-реаниматологи и врачи общей практики), вторую половину – медицинские сестры. В это время по периметру стадиона будут дежурить 11 машин скорой помощи, 4 машины будут находиться в резерве. Регламент реагирования на месте – от трех до пяти минут. Срок доставки пострадавшего со стадиона в уполномоченную больницу, а это Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, занимает не более 6 минут (норматив составляет 15-17 минут).

До начала чемпионата тренировки будут проводиться ежедневно. В межматчевый период работа медиков будет проходить на других площадках чемпионата – это фестиваль болельщиков, предматчевые гостиницы, тренировочные площадки. Все члены команды (а это 250 человек) прошли подготовку по английскому языку. Издано даже карманное руководство «Русско-английский медицинский разговорник», адаптированный именно к тематике чемпионата мира.

Главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Самаре Армен Бенян пояснил, что учения медиков проходят непрерывно более двух лет. Сейчас команда вошла в финальную стадию подготовки. С 1 июня она будет официально оказывать медицинскую помощь на всех объектах чемпионата мира. И эти последние дни перед чемпионатом использует для непрерывных регулярных тренировок с инсценировкой всех возможных ситуаций, с которыми может столкнуться.

О чем идет речь? В первую очередь это инциденты, связанные с организацией медицинской помощи в нестандартных, нештатных ситуациях, непредвиденных обстоятельствах. Чтобы у медиков не возникло сложностей в таких случаях, отрабатываются всевозможные сценарии.

Впрочем, Армен Бенян считает, что все медицинские ситуации для медицинских работников должны быть штатными. Внештатность ситуации – работа в условиях такого большого сооружения, как стадион. Кстати, для связи команда использует рацию. Что делать, если радийная связь обрывается, как сообщить членам команды о том, где находится пострадавший? Эти и другие сложности организационного характера команда старается предвидеть, отрабатывает до мелочей, чтобы в подобных случаях действовать грамотно, четко и быстро.

«По опыту предыдущих крупных событий и тестовых матчей в большинстве случаев медицинские инциденты не носят критического характера, - рассказал главный врач соревнований. - Это легкие воспаления и мелкие травмы. А наша медицинская команда готовилась с прицелом на оказание помощи в самых сложных ситуациях, которыми считаются острая сердечно-сосудистая недостаточность, кстати, для этого на стадионе будут находиться около 50 дефибрилляторов, острые нарушения мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии, все те состояния, которые могут привести к внезапной смерти.

Трижды мы проводили большие учения на стадионе «Металлург», отработали на трех тестовых матчах на стадионе «Самара Арена». Это дало нам ощущение реальности, тем более что уже пришлось применять навыки на практике: нескольким болельщикам была оказана помощь на стадионе и в стационаре. Сейчас мы просто оттачиваем отдельные детали будущей работы в условиях чемпионата».