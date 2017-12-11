Главное управление по Самарской области организовало прием на службу в территориальные подразделения федеральной противопожарной службы Тольятти.



Предлагаемые должности – пожарный и пожарный (водитель). Категория – сотрудник. График работы сменный, «сутки через трое». Зарплата от 22000 рублей.



Основные требования для приема на службу в территориальные подразделения: гражданство РФ, возраст от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего, годность по состоянию здоровья, служба в Вооруженных Силах РФ, прописка на территории Самарской области, для водителей – водительское удостоверение категории «В», «С», стаж вождения грузовых автомобилей не менее 5 лет.



Адрес подразделения и телефон отдела кадров:



Федеральное государственное казенное учреждение "31 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области"445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. 8(8482)32-80-16, электронная почта: ок-31ofps@yandex.ru



Предлагаемые должности на работу– пожарный и пожарный (водитель). Категория – работник. График работы сменный, «сутки через трое». Зарплата от 9000 рублей.



Основные требования для приема на работу в договорные подразделения: гражданство РФ, образование не ниже среднего, годность по состоянию здоровья, прописка на территории Самарской области, для водителей – водительское удостоверение категории «В», «С», стаж вождения грузовых автомобилей не менее 5 лет.



Адрес подразделения и телефон отдела кадров:



Федеральное казенное учреждение "4 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области (договорной)"445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 31 тел. 8(8482)36-87-74, электронная почта: ok4ofps@mail.ru

