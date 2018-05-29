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29 мая 2018
07:13:07

МЧС изменит форму и, возможно, содержание

Пожарным вернут фуражки вместо беретов и разрешат комплектовать штат на местах. Смена руководства в ведомстве уже привела к серьезным изменениям внутри министерства и в его работе.

Как стало известно «Ъ», целый ряд приказов и распоряжений бывшего главы Владимира Пучкова, касающихся как формы одежды пожарных, так и комплектования штата сотрудников, отменен. В ближайшее время в МЧС ждут и других изменений.

Руководство министерства попросило всех руководителей региональных главков представить в центр доклады с подробным описанием проблем, с которыми сталкивается пожарная служба.




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