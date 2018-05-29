Пожарным вернут фуражки вместо беретов и разрешат комплектовать штат на местах. Смена руководства в ведомстве уже привела к серьезным изменениям внутри министерства и в его работе.
Как стало известно «Ъ», целый ряд приказов и распоряжений бывшего главы Владимира Пучкова, касающихся как формы одежды пожарных, так и комплектования штата сотрудников, отменен. В ближайшее время в МЧС ждут и других изменений.
Руководство министерства попросило всех руководителей региональных главков представить в центр доклады с подробным описанием проблем, с которыми сталкивается пожарная служба.
В том числе, и для бумажной работы...
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