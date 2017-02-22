Киану Ривз готов сняться в продолжении, но при условии, что в проекте примут участие режиссеры Вачовски. Они должны будут написать сценарий и снять фильм, заявил актер в интервью порталу Yahoo Movies. Ривз считает, что истории и люди в них не умирают. Концовка трилогии намекает зрителю, что продолжение возможно.

Все ленты из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски, известными теперь как сестры Вачовски после операций по смене пола. Первая часть под названием "Матрица" вышла на экраны в 1999 году, последующие две - "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" - в 2003.