В Рособрнадзоре научились вычислять учеников, которые оперативно выкладывают в интернет ответы на едином государственном экзамене. Созданная ведомством система мониторинга позволяет находить работы, опубликованные в соцсетях и на других сайтах. Но чаще всего под видом настоящих ответов на ЕГЭ в интернете публикуются ложные.
Об этом «Известиям» сообщили в Рособрнадзоре. Ранее ведомство планировало блокировать сайты и страницы в соцсетях с ответами на экзамены — и разрабатывало соответствующий законопроект. Эксперты считают, что необходимо объяснять школьникам: за публикацию ответов в сети результаты их экзаменов будут аннулированы.
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