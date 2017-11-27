В Рособрнадзоре научились вычислять учеников, которые оперативно выкладывают в интернет ответы на едином государственном экзамене. Созданная ведомством система мониторинга позволяет находить работы, опубликованные в соцсетях и на других сайтах. Но чаще всего под видом настоящих ответов на ЕГЭ в интернете публикуются ложные.

Об этом «Известиям» сообщили в Рособрнадзоре. Ранее ведомство планировало блокировать сайты и страницы в соцсетях с ответами на экзамены — и разрабатывало соответствующий законопроект. Эксперты считают, что необходимо объяснять школьникам: за публикацию ответов в сети результаты их экзаменов будут аннулированы.