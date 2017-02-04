В дежурную часть отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти от специалиста ГКУ Самарской области «Центр социальной помощи семьи и детям, расположенного на территории Центрального района г. Тольятти» поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Мира находится малолетний ребенок с ожогами, родители которого за медицинской помощью не обращаются.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Полицейские установили, что в квартире проживает 30-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми и сожителем, а также вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики подтвердили, что ребенок имеет телесные повреждения, и направили его вместе с матерью в больницу для оказания помощи. Впоследствии малышу был поставлен диагноз: ожог нижних конечностей.

Семья, в которой произошел инцидент, на учете в полиции и специализированных учреждениях не состоит. В настоящее время в отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ребенок вместе с матерью находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.