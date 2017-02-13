Уже известны три площадки, где горожан развлекут и накормят блинами 26 февраля. Поклонников спорта и зимних забав ждут на набережной 6 квартала. Там пройдет единственная в мире SNOWKITE Масленица. В рамках этого мероприятия планируется провести Всероссийский флеш-моб «Хоровод» - в один день по всей стране в танце закружится более 3 000 человек и не менее сотни из них будут из Тольятти. Подробнее здесь .

На Центральной площади «старого города» в рамках праздника «Проводы зимы» соревноваться в приготовлении блинов будут предприятия общепита города.

Отпраздновать Масленицу тольяттинцев приглашает и Фанни парк. Праздничная программа там продлится с 10 утра до 6 вечера. Здесь тоже угостят блинами и сожгут чучело зимы. Кроме того, можно будет посидеть на печи, завязать ленточку на дереве желаний, поиграть, потанцевать и приобрести сувенир на ярмарке народных умельцев. Весь день работают аттракционы и крытый каток.