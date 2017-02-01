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01 февраля 2017
14:39:34

Машины Lada начали экспортировать в Китай и ОАЭ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал L!FE Авто. По сведениям издания, начались первые официальные поставки внедорожника Lada 4x4 в Китай, этой моделью интересуются и в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Экспорт начался в январе 2017 года. На данном этапе речь идет только о внедорожнике Lada 4x4: хоть растаможка превышает вполовину стоимость автомобиля, но даже в этих условиях машина осталась конкурентной", — рассказал источник на заводе "Азия Авто".

Собеседник издания подчеркнул, что партии были неединичными, в связи с чем у завода появились "определенные планы" на китайский рынок в 2017 году. Есть и интерес со стороны партнеров из Поднебесной.

Перспективу завод видит и на арабском рынке: "пошлина довольно невысокая — рынок открыт, отпускная цена получилась невысокой. Перспективы заманчивые".

"АвтоВАЗ" опроверг свое участие в поставках машин в Китай.

"Это не прямые поставки "АвтоВАЗа". У вас описаны активности завода "Азия Авто" — они имеют право самостоятельно выходить на внешние рынки" — рассказали в пресс-службе компании.

"Азия Авто" при участии "АвтоВАЗа" развивает завод в Усть-Каменогорске. Партнеры строят новый конвейер полного цикла мощностью 120 тысяч машин в год. На этой площадке уже выпускается седан Lada Granta, универсал и хетчбек Kalina, версии внедорожника 4х4. В 2017 году завод начнет выпуск моделей новой линейки "АвтоВАЗа" — моделей Lada Vesta и Xray, которые также стоят в очереди на экспорт в Китай и ОАЭ, отмечает издание.




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