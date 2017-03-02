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02 марта 2017
14:49:39

Мартовские рейды в Тольятти: ГИБДД выбрала даты

Всего в первом весеннем месяце будет 11 мероприятий с применением группового метода несения службы.

Вот в каком порядке они будут проходить:

  • 5, 10, 17 и 20 марта – на пешеходных переходах;
  • 16 марта - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 18 марта – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.
  • 22 марта - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
  • 23 и 25 марта - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 27 марта – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
  • 28 марта – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;



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