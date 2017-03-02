Всего в первом весеннем месяце будет 11 мероприятий с применением группового метода несения службы.
Вот в каком порядке они будут проходить:
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