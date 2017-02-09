Его "героем" стал француз Мартен Фуркад. Умышленно или нет (это еще предстоит определить) на стыке третьего и четвертого этапов смешанной эстафеты в австрийском Хохфильцене он сбил российского баитлониста.

Александр Логинов в тот момент уже завершил свой отрезок, Фуркад же отправлялся на дистанцию. Избежать столкновения было можно, тем не менее, оно произошло.

В итоге победили немцы, французы стали вторыми, россияне заняли третью ступень пъедестала почета, и во время церемонии награждения наши биатлонисты - Александр Логинов и Антон Шипулин - нарушили протокол и не пожали руку Фуркаду. "Обиженный" спортсмен покинул было церемонию, но его вернули обратно. Комментировавший соревнования Дмитрий Губерниев после этого поступка на всю страну заявил: "Мартен - ты свинья!".

Интернет взорвался и как обычно разделился на сторонников и противников, а на "ютубе" сразу же появились доказательства злого умысла" Фуркада.