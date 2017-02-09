слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
09 февраля 2017
21:56:11

Мартен! Ты свинья! Первый день чемпионата мира по биатлону запомнится скандалом

Его "героем" стал француз Мартен Фуркад. Умышленно или нет (это еще предстоит определить) на стыке третьего и четвертого этапов смешанной эстафеты в австрийском Хохфильцене он сбил российского баитлониста.

Александр Логинов в тот момент уже завершил свой отрезок, Фуркад же отправлялся на дистанцию. Избежать столкновения было можно, тем не менее, оно произошло.

В итоге победили немцы, французы стали вторыми, россияне заняли третью ступень пъедестала почета, и во время церемонии награждения наши биатлонисты - Александр Логинов и Антон Шипулин - нарушили протокол и не пожали руку Фуркаду. "Обиженный" спортсмен покинул было церемонию, но его вернули обратно. Комментировавший соревнования Дмитрий Губерниев после этого поступка на всю страну заявил: "Мартен - ты свинья!".

Интернет взорвался и как обычно разделился на сторонников и противников, а на "ютубе" сразу же появились доказательства злого умысла" Фуркада.

 




Последние новости Тольятти

09 февраля
20:17
Проект Chevrolet Niva нового поколения в Тольятти: еще одна попытка

Сбербанк сделал оферту по предоставлению кредита для организации производства внедорожника

09 февраля
16:04
Необычную операцию провели на Волге спасатели губернии

Они спасли из промоины лосенка

09 февраля
15:54
В Жигулевском заповеднике подсчитали зверей

Зимние маршрутные учеты проводятся дважды в год – в январе и феврале...

09 февраля
15:51
Тольяттинцев приглашают на бесплатные экскурсии

Они пройдут во всех районах города в субботу, 25 февраля...

09 февраля
15:47
Огромные кучи снега на обочинах и снежный накат на дорогах вызывают недовольство не только тольяттинских водителей

С начала зимы отдел Госавтоинспекции оштрафовал...

09 февраля
15:43
Пожарные вынесли 70-летнюю женщину из горящего дома в селе Кирилловка близ Тольятти

Дом загорелся минувшей ночью...

09 февраля
15:34
День патриотизма предлагается установить в России

Дату уже выбрали, она приходится на введение продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Это 6 августа...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+