Его "героем" стал француз Мартен Фуркад. Умышленно или нет (это еще предстоит определить) на стыке третьего и четвертого этапов смешанной эстафеты в австрийском Хохфильцене он сбил российского баитлониста.
Александр Логинов в тот момент уже завершил свой отрезок, Фуркад же отправлялся на дистанцию. Избежать столкновения было можно, тем не менее, оно произошло.
В итоге победили немцы, французы стали вторыми, россияне заняли третью ступень пъедестала почета, и во время церемонии награждения наши биатлонисты - Александр Логинов и Антон Шипулин - нарушили протокол и не пожали руку Фуркаду. "Обиженный" спортсмен покинул было церемонию, но его вернули обратно. Комментировавший соревнования Дмитрий Губерниев после этого поступка на всю страну заявил: "Мартен - ты свинья!".
Интернет взорвался и как обычно разделился на сторонников и противников, а на "ютубе" сразу же появились доказательства злого умысла" Фуркада.
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