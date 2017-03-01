Март в европейской части России будет одним из самых тёплых за последние 10 лет. Об этом сообщили в Росгидромете. Температура прогнозируется на 1,5-2 градуса выше относительно среднемесячной нормы. Синоптики отмечают, что положительные среднесуточные температуры приведут к резкому уменьшению снежного покрова уже в первой декаде марта.
Между тем, в Москве сегодня объявлено штормовое предупреждение. До девяти вечера в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше. В этой связи, водителям не рекомендуют парковаться под деревьями, а пешеходам - советуют сторониться плохо укрепленных рекламных конструкций и дорожных знаков.
Источник Маяк
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