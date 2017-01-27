Более 40,5 тысяч актов о рождении зарегистрировали органы ЗАГС Самарской области в прошлом году, пишет "МК ". Причем, среди новорожденных 51% мальчики, остальные – девочки.

В 558 семьях родились близнецы, 7 семей пополнились тройнями.

Чаще всего родители называют детей Артемами, Александрами, Дмитриями, Иванами, Викториями, Анастасиями, Мариями, Полинами, Софиями. Среди редких имен для девочек Милалика, Анисья, Любава, Матрена, Октавия, есть в губернии Феврония, Ежевика и Иветта.

Среди мальчиков есть имена Рим, Фома, Сильвестр, Афанасий, Ермак, Урал, Ярополк, Любим.

Добавим, накануне сообщалось о том, что депутаты Госдумы намерены принять закон, который запретит родителям называть новорожденных аббревиатурами, цифрами и нецензурными словами. Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня намерен рекомендовать принять его в первом чтении. При этом в комитете не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений может увеличиться.

Сейчас сотрудники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. Авторы законопроекта отмечают, что давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться ребенок. В пояснительной записке упоминается также история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.