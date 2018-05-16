Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, коридор базовых тарифов ОСАГО необходимо расширить на 20% вверх и вниз. Реформа коэффициентов должна стартовать летом текущего года. В настоящее время базовый тариф находится в пределах от 3 431 до 4 тысяч 119 рублей.
Коэффициенты зависят от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста автовладельца и его водительского стажа. Кроме того, существует коэффициент, предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение при ДТП.
Источник Маяк
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