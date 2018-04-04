Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Парламентарии считают, что семьи не должны тратить на «коммуналку» более 15% от своего совокупного дохода. Они предлагают установить этот показатель в качестве максимально допустимого значения расходов на услуги ЖКХ.
При этом для семей с доходом ниже прожиточного минимума предлагается установить еще более низкий показатель. В соответствии с законопроектом, он должен рассчитываться, исходя из соотношения среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
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