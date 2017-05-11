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11 мая 2017
13:12:19

Майские праздники Курумоч провел с тройной нагрузкой

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 1 по 9 мая аэропорт обслужил 58 тысяч 800 пассажиров, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого года. За это время авиакомпании совершили 313 самолетовылетов. Почти треть от совокупного пассажиропотока  (18,8 тысяч человек) воспользовалась международными рейсами.

Аэропортовая статистика наглядно демонстрирует стремительную динамику возвращения интереса к выездному туризму:  год назад число пассажиров, воспользовавшихся прямыми зарубежными маршрутами, составляло лишь 6,5 тыс. человек.

Таким образом, международный пассажиропоток самарского аэропорта в начале мая 2017 года фактически утроился. 50% пассажиров (9,4 тыс.)  воспользовались направлением Самара-Анталья. Это почти в 9 раз превысило результат российского конкурента Турции – Сочи, который выбрали 1022 пассажира.

Среди внутрироссийских направлений выделяется Санкт-Петербург, пассажиропоток в этот город из Самары вырос на 90%. Таким образом, десятка наиболее востребованных у пассажиров Курумоча направлений по итогам майских праздников выглядит следующим образом: Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Алматы, Стамбул, Екатеринбург, Дубай, Ларнака, Сочи (города расположены по уменьшению пассажиропотока).




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