Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, один из ближайших доверенных лиц Дональда Трампа, заявил, что следовало бы задержать певицу за слова, произнесенные во время выступления на марше протеста против американского президента в Вашингтоне.

"Исполнительницу можно по праву причислить к зарождающемуся фашизму левого толка", - сказал Гингрич в эфире телеканала "Фокс энд фрэндс".

В субботу во время так называемого "Женского марша" Мадонна выступила с речью, содержавшей ряд непечатных высказываний. В частности, она заявила, что "много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом", но в итоге "выбрала любовь".

Телекомпании, демонстрировавшие выступление певицы в прямом эфире, были вынуждены прекратить трансляцию. Позднее 58-летняя Мадонна заявила, что ее слова были неправильно поняты и вырваны из контекста.