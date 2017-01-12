В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте - в пригородном лесу в районе спортивной базы на Жукова,49. Организацией занимается управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти. Непосредственное проведение соревнований возлагается на СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки».

Все, кто захочет поучаствовать, должны пройти регистрацию. Мандатная комиссия ждет ваших заявок 9 и 10 февраля с 8-00 до 17-00 по адресу: ул. Маршала Жукова, 49, МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»; по телефону: 76-65-40 или по электронной почте: t-sdushor1@mail.ru.

Программа соревнований:

Спортивные забеги:

11 00 - старт юношей младшего возраста (2003-2004 г.р.) на 3 км.

11 05 - старт девушек младшего возраста (2003-2004 г.р.) на 3 км.

11 15 - старт юношей старшего возраста (1999-2000 г.р.) на 5 км.

11 20 - старт юношей среднего возраста (2001-2002 г.р.) на 5 км.

11 25- старт девушек старшего возраста (1999-2000 г.р.) на 5 км.

11 30 - старт девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.) на 5 км.

11 40 - старт женщин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 5 км.

11 45 - старт мужчин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 10 км.

11 50- 12 20 - выступление коллектива художественной самодеятельности.

12 20- 12 50 - церемония награждения (победителей и призеров спортивных забегов).

12 55 - приветственное слово представителя мэрии городского округа Тольятти.

Массовые забеги:

12 58 - старт VIP - забега, дистанция 1 км.

13 00 - старт производственных коллективов, дистанция 3 км.

13 05 - 13 25 - выступление коллектива художественной самодеятельности.

13 30 - старт студентов ССузов, ВУЗов, дистанция 3 км.

13 35 - старт школьников МБУ г.о. Тольятти, дистанция 3 км.

15 00 - закрытие соревнований.

Награждение

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км награждаются кубками и грамотами. Всем участникам, закончившим дистанцию, вручается календарик.