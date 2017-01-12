слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
12 января 2017
14:32:40

«Лыжня России»: подготовка в Тольятти началась

В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте -  в пригородном лесу в районе спортивной базы на Жукова,49. Организацией занимается управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти. Непосредственное проведение соревнований возлагается на СДЮСШОР  №1 «Лыжные гонки».

Все, кто захочет поучаствовать, должны пройти регистрацию. Мандатная комиссия ждет ваших заявок 9 и 10 февраля с 8-00 до 17-00 по адресу: ул. Маршала Жукова, 49,  МБУДО  СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»;  по телефону: 76-65-40 или по электронной почте: t-sdushor1@mail.ru.

Программа соревнований:

Спортивные забеги:

11 00 -  старт юношей младшего возраста (2003-2004 г.р.) на 3 км. 

11 05 -  старт девушек младшего возраста (2003-2004 г.р.) на 3 км.

11 15 -  старт юношей старшего возраста (1999-2000 г.р.) на 5 км.

11 20 -   старт юношей среднего возраста (2001-2002 г.р.) на 5 км.

11 25-   старт девушек старшего возраста (1999-2000 г.р.) на 5 км.

11 30 -   старт девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.) на 5 км.

11 40 -   старт женщин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 5 км.

11 45 -   старт мужчин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 10 км.

11 50- 12 20 - выступление коллектива художественной самодеятельности.

12 20- 12 50 -  церемония награждения (победителей и призеров спортивных забегов).

12 55 -  приветственное слово представителя мэрии городского округа Тольятти.

Массовые забеги:

12 58 -  старт VIP - забега, дистанция 1 км.

13 00 -  старт производственных коллективов,  дистанция 3 км.

13 05 - 13 25 - выступление коллектива художественной самодеятельности.

13 30 -  старт студентов ССузов, ВУЗов, дистанция 3 км.

13 35 -  старт школьников МБУ г.о. Тольятти,  дистанция 3 км.

15 00 -  закрытие соревнований.

Награждение

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км награждаются кубками и грамотами. Всем участникам, закончившим дистанцию, вручается календарик.




Последние новости Тольятти

12 января
20:39
Тольяттинским любителям искупаться в проруби 19 января отказано официально

Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения

12 января
15:55
Минтруд не поддержал продление рабочего дня курильщикам

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

12 января
15:41
В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"

12 января
15:29
Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актер стал вести здоровый образ жизни

12 января
15:23
Полуголый мужчина напугал девочку в Тольятти

Родители обратились в полицию

12 января
15:15
В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей

12 января
14:23
Пятую часть декабрьского авторынка в России занял АВТОВАЗ

При этом сам рынок легковых автомобилей "просел" на 12%

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+