Общегородской день лыжника в очередной раз состоится в пригородном лесу у спортивной базы по адресу: Маршала Жукова, 49. К участию в соревнованиях допускаются жители города, имеющие специальную подготовку и допуск врача. Регистрация участников осуществляется мандатной комиссией 8 и 9 февраля с 800ч. до 1700ч. по адресу: Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, 49, телефон 76-65-40.

Предварительные заявки установленного образца принимаются с 1 по 7 февраля по e-mail: t-sdushor1@mail.ru (Приложение 1,2,3). Официальная заявка с допуском врача и согласием на обработку персональных данных принимается при регистрации.

Дистанции:

• 3 км — массовый забег: юноши, девушки, мужчины, женщины.

• 3 км — спортивный забег: юноши и девушки младшего возраста.

• 5 км — спортивный забег: юноши и девушки старшего, среднего возраста.

• 5 км, 10 км — спортивный забег: женщины и мужчины.

Стиль свободный.

Программа соревнований

Спортивные забеги:

11 00 — старт юношей младшего возраста (2004-2005 г.р.), дистанция 3 км.

11 05 — старт девушек младшего возраста (2004-2005 г.р.), дистанция 3 км.

11 15 — старт юношей старшего возраста (2000-2001 г.р.), дистанция 5 км.

11 20 — старт юношей среднего возраста (2000-2001 г.р.), дистанция 5 км.

11 25- старт девушек старшего возраста (2000-2001 г.р.), дистанция 5 км.

11 25 — старт девушек среднего возраста (2002-2003 г.р.), дистанция 5 км.

11 35 — старт женщин (группы: 18-39 лет (1999-1978 г.р.), 40-49 лет (1977-1968г.р.), 50-59 лет (1967-1958г.р.), 60 лет и старше (1957-1933г.р.), дистанция 5 км.

11 40 — старт мужчин (группы: 18-39 лет (1999-1978 г.р.), 40-49 лет (1977-1968г.р.), 50-59 лет (1967-1958г.р.), 60 лет и старше (1957-1933г.р.), дистанция 10 км.

11 50- 12 20 — выступление коллектива художественной самодеятельности.

12 20- 12 50 — церемония награждения (победителей и призеров спортивных забегов).

12 55 — приветственное слово представителя администрации городского округа Тольятти.

Массовые забеги:

12 57 — старт VIP — забега, дистанция 1 км.

12 59 — старт детей с ограниченными возможностями ГБУЗ ТЛРЦ «Ариадна», 100 м.

13 00 — старт производственных коллективов, дистанция 3 км.

13 30 — старт студентов ССузов, ВУЗов, дистанция 3 км.

13 35 — старт школьников МБУ г.о. Тольятти, дистанция 3 км.

15 00 — закрытие соревнований.

15 15 — старт участников ГТО.