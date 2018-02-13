В Тольятти продолжают работать пикеты «Горожане решают». Их цель - информировать жителей о возможности 18 марта заявить о своей позиции по важным городским вопросам. Главный касается дороги через лес и звучит он так: «Считаете ли вы необходимым строительство дороги, соединяющей Центральный и Автозаводский районы, через лес?»

В минувшее воскресенье пикеты были организованы на площадке соревнований «Лыжня России». Помимо раздачи буклетов, пикетчики проводили опрос, в котором приняли участие 1300 спортсменов и гостей лыжного марафона. Выяснилось, что 46% респондентов против строительства лесной дороги, 41% идею поддерживает и еще 13% пока не определились с решением.

В администрации отмечают, что людей равнодушных, тех, кого не интересует этот вопрос, в Тольятти практически нет. Свое мнение по поводу новой автомагистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, горожане смогут высказать 18 марта в день выборов Президента РФ.