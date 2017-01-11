Автомобильный видеорегистратор зафиксировал в центре Челябинска необычный инцидент. Видимо, чего-то испугавшаяся лошадь сбросила своего наездника, вылетела на проезжую часть и едва не угодила прямо под колеса троллейбуса, передает "ФедералПресс ".

На записи видно, что две взрослые лошади с наездниками и один маленький жеребенок в дневное время суток шли по тротуару на улице Тимирязева. Внезапно лошадь скинула ездока и кинулась на дорогу, по которой проезжали троллейбус и несколько автомобилей. Чудом увернувшись от всех транспортных средств, лошадь пересекла проезжую часть.