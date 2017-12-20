Мужчина забрался в частный дом и похитил несколько бутылок спиртного из частной коллекции.

Это случилось в одном из сельских поселений Ставропольского района. Осмотрев место происшествия и опросив потерпевшего - хозяина дома 1959 года рождения, полицейские установили, что из его жилища тайно похитили 13 бутылок элитных напитков и дорогостоящий столовый набор в дипломате. Причиненный ущерб составил 72 тысячи рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в дом злоумышленник пронив, разбив окно и вытащив из рамы металлическую решетку, которую он расшатал. С места совершения кражи полицейские изъяли фрагменты стекла, следы рук и одежды.

В оперативных мероприятиях участвовала инспектор-кинолог ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Анастасия Косенко со служебной собакой по кличке Шредер. Поисковая собака сразу взяла след, повела полицейских через огороды, улицы и привела к одному из домов села. Как в дальнейшем выяснилось, именно там и находилось похищенное имущество. Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний житель этого дома.

На допросе молодой человек вину свою признал и полностью раскаялся в содеянном. Предположительно, он узнал от знакомого, что потерпевший хранит в своем жилище коллекцию спиртных напитков и принял решение похитить алкоголь для дальнейшего употребления, а обнаруженные столовые приборы взял, чтобы в дальнейшем продать их.

В ходе обыска дома злоумышленника была обнаружена и изъята часть спиртного и столовые приборы в дипломате. Несколько бутылок алкоголя он уже успел употребить. Похищенное возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.