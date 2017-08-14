Подробности трагического ДТП, случившегося на трассе М5 под Тольятти, продолжают поступать из ГИБДД. «Лоб в лоб» столкнулись 2 легковушки, погибла женщина, пострадал ребенок.

Фото: УГИБДД Ставр.р-на

Житель Автограда за рулем автомобиля «Шевроле Клан», двигался со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, выехал на «встречку» и столкнулся с «Калиной», которой управляла 44-летняя женщина. Она скончалась на месте. 13-летняя девочка - пассажирка «Калины» - госпитализирована в детскую многопрофильную больницу Тольятти. Ее поместили в реанимацию.

Травмы получил и сам виновник инцидента. Сообщается, что его доставили в тольяттинский медгородок.