Подробности трагического ДТП, случившегося на трассе М5 под Тольятти, продолжают поступать из ГИБДД. «Лоб в лоб» столкнулись 2 легковушки, погибла женщина, пострадал ребенок.
Фото: УГИБДД Ставр.р-на
Житель Автограда за рулем автомобиля «Шевроле Клан», двигался со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, выехал на «встречку» и столкнулся с «Калиной», которой управляла 44-летняя женщина. Она скончалась на месте. 13-летняя девочка - пассажирка «Калины» - госпитализирована в детскую многопрофильную больницу Тольятти. Ее поместили в реанимацию.
Травмы получил и сам виновник инцидента. Сообщается, что его доставили в тольяттинский медгородок.
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