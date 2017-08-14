слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
14 августа 2017
09:51:27

"Лобовое" столкновение на М5 под Тольятти: погибла женщина, пострадал ребенок

Подробности трагического ДТП, случившегося на трассе М5 под Тольятти, продолжают поступать из ГИБДД. «Лоб в лоб» столкнулись 2 легковушки, погибла женщина, пострадал ребенок.

Фото: УГИБДД Ставр.р-на

Житель Автограда за рулем автомобиля «Шевроле Клан», двигался со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, выехал на «встречку» и столкнулся с «Калиной», которой управляла 44-летняя женщина. Она скончалась на месте. 13-летняя девочка - пассажирка «Калины» - госпитализирована в детскую многопрофильную больницу  Тольятти. Ее поместили в реанимацию.

Травмы получил и сам виновник инцидента. Сообщается, что его доставили в тольяттинский медгородок.

 




Последние новости Тольятти

14 августа
10:06
"Немов-центр" в Тольятти станет межрегиональным

Появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня...

14 августа
9:43
В Самарской области сейчас проживают почти 35 тысяч человек с ВИЧ

Статистику приводит Самарский СПИД-центр...

14 августа
9:38
V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» пройдет близ Тольятти 9 сентября

Прием заявок уже открыт...

14 августа
8:59
6 человек пострадали в ДТП в Самарской области

26-летний водитель за рулем ВАЗовской «десятки» по непонятной пока причине налетел на стоящую на обочине «Субару»...

14 августа
8:50
Мужчины в кино говорят в 2 раза больше женщин

Анализ сценариев показал, что герои-мужчины говорят о...

14 августа
8:46
Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо Да Винчи

Продюсером фильма выступит сам американский актёр...

14 августа
8:44
В МФЦ смогут самостоятельно регистрировать рождение и смерть

Законопроект будет принят до конца этого года...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+