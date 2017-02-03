слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
03 февраля 2017
08:23:52

Люминометр должен быть в каждой семье

Это прибор комплексной экспрессной оценки качества овощей и фруктов. С его помощью можно узнать о токсичности фрукта или его безопасности, загрязнена почва на даче или она чистая и т.д. Гаджет сейчас разрабатывают на кафедре биофизики Сибирского федерального университета. Используя биолюминесцентную тест-систему овощей и фруктов, можно в течение нескольких минут определить состояние продукта.

Суть теста в том, что при помощи иммобилизованного реагента «Энзимолюм», созданного на основе ферментов светящихся бактерий и светляков, производится экспрессивная оценка химического и бактериального загрязнения продуктов питания, в том числе тяжелыми металлами и пестицидами. И не только. Специалисты рассказали, что данную методику также можно использовать в экологических исследованиях воздуха, воды, почвы.

Тест показали в действии – провели условный токсикологический анализ дынь и арбузов: два образца из восьми оказались непригодными к употреблению.

Стоимость разработанного красноярскими учеными системного тест-анализа ниже, чем у мировых аналогов более чем в 100 раз. В настоящее время решается вопрос поиска инвесторов для запуска промышленного производства портативных лабораторий для их широкого внедрения на рынок. Хочется верить, что производители не завысят цену, и бытовые приборы, как утверждают учёные, компактные по размеру и простые в использование, будут в перспективе доступны не только хорошо обеспеченным организациям и лицам, но и большинству граждан страны.

До конца 2017 года планируется запустить цепочку по выпуску измерительных приборов, обеспечить необходимыми методиками и подготовить стандарты, сообщает пресс-служба СФУ.




Последние новости Тольятти

03 февраля
14:31
Жители давно сгоревшего дома в губернии получили счета за "коммуналку"

Шестиквартирный барак в поселке Гранный огонь уничтожил несколько месяцев назад

03 февраля
14:10
Женщина провела 4,5 часа в снежном плену под Тольятти

Автоледи ехала в сторону села Севрюкаево

03 февраля
13:55
Мошенники в России придумали новую схему отмывания доходов

Она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами

03 февраля
13:54
Тольяттнцы могут претендовать на вакансию туриста-экстремала за 250 тысяч рублей

Один из финансовых сервисов ищет тестировщика страховых случаев

03 февраля
13:33
Хоккейная "Лада" не попала в плей-офф из-за денег?

В течение сезона в команде была задолженность по зарплате

03 февраля
13:31
Автор музыки к фильму "Притяжение" разбился на байке

Артист снимал клип в Таиланде

03 февраля
13:21
Тольяттинцев, работавших вахтой, просят сообщать о невыплате зарплаты

Следственные органы сейчас начали уделять самое пристальное внимание вопросам соблюдения трудовых прав граждан

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+