Это прибор комплексной экспрессной оценки качества овощей и фруктов. С его помощью можно узнать о токсичности фрукта или его безопасности, загрязнена почва на даче или она чистая и т.д. Гаджет сейчас разрабатывают на кафедре биофизики Сибирского федерального университета. Используя биолюминесцентную тест-систему овощей и фруктов, можно в течение нескольких минут определить состояние продукта.

Суть теста в том, что при помощи иммобилизованного реагента «Энзимолюм», созданного на основе ферментов светящихся бактерий и светляков, производится экспрессивная оценка химического и бактериального загрязнения продуктов питания, в том числе тяжелыми металлами и пестицидами. И не только. Специалисты рассказали, что данную методику также можно использовать в экологических исследованиях воздуха, воды, почвы.

Тест показали в действии – провели условный токсикологический анализ дынь и арбузов: два образца из восьми оказались непригодными к употреблению.

Стоимость разработанного красноярскими учеными системного тест-анализа ниже, чем у мировых аналогов более чем в 100 раз. В настоящее время решается вопрос поиска инвесторов для запуска промышленного производства портативных лабораторий для их широкого внедрения на рынок. Хочется верить, что производители не завысят цену, и бытовые приборы, как утверждают учёные, компактные по размеру и простые в использование, будут в перспективе доступны не только хорошо обеспеченным организациям и лицам, но и большинству граждан страны.

До конца 2017 года планируется запустить цепочку по выпуску измерительных приборов, обеспечить необходимыми методиками и подготовить стандарты, сообщает пресс-служба СФУ.