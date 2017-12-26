К такому выводу, как пишет газета «Индепендент», пришли учёные Бристольского университета. Они использовали данные британского репозитория, в котором хранятся сведения об участниках крупномасштабного исследования, начавшегося в 2007 году.

Учёные определили связь между индексом массы тела и состоянием физического и психического здоровья человека. Действительно, полные люди чаще страдают повышенным давлением и диабетом. Однако участники с лишним весом в меньшей степени склонны к стрессам и в целом довольны своей жизнью.

По мнению специалистов, эти люди получают достаточно питательных веществ и витаминов, чтобы быть устойчивее к жизненным проблемам, чем те, у кого недостаточный вес.