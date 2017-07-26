Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров. Как сообщает газета "Известия", уже звучат предложения распространить на них статью "Хулиганство" и наказывать лишением свободы и конфискацией автомобиля.

Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, который возглавит рабочую группу, считает целесообразным предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства.

Действующее законодательство предусматривает для любителей пьяной езды штраф в 30 тысяч рублей или же лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а если правонарушение совершено повторно, то и лишение свободы на срок до 2 лет.

Разрабатывать законопроект рабочая группа начнёт уже сегодня, а итоги своей работы она представит Госдуме и общественности в начале осенней сессии.