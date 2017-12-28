В немецком Гильзенкирхене сегодня пройдет знаменитая Гонка Чемпионов – мировой биатлонный вызов. Россию представит дуэт Алексей Волков и Екатерина Юрлова Перхт. Стоит отметить, что ровно пять лет назад Катя стала здесь победителем, выступая вместе с Антоном Шипулиным.

Гонка коммерческая, она проходит на стадионе, и билеты проданы задолго до начала соревнований. Впервые в ней примут участие канадские и японские спортсмены. Прямая трансляция на канале Матч-ТВ в 21-05.