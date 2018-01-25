Там состоится концерт, посвященный юбилею актера, поэта и певца, которому 25 января могло бы исполниться 80 лет. Литературно-музыкальная композиция называется «Как умел, так и жил…».

В программе вечера самые известные и популярные песни Высоцкого в исполнении, в том числе, народной артистки РФ Натальи Дроздовой. Как отметили в пресс-службе филармонии, в этом концерте исполнители не будут пытаться подражать внешним данным Высоцкого или его голосу. Они покажут свое отношение к поэту, постараются пропустить через сердце суть его песен и донести ее до зрителей.

Начало выступления в 19-00.