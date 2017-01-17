Вечером 18 января там состоится праздничная программа, в которой смогут принять участие и дети, и взрослые. Детский праздник начнется в 7 вечера: маленьких тольяттинцев ждут музыка, волшебство от фокусника, святочные гадания.
Будет петь православный хор.В 9 вечера начнется молебен, после которого состоится освящение воды, а с 21-30 и до 3 часов ночи каждый желающий сможет бесплатно окунуться в ледяную купель.
Напомним, что в нынешнем году власти Тольятти по рекомендации МЧС региона решили не устраивать купаний на акватории Куйбышевского водохранилища. Причина - неравномерный лед, который может просесть и разрушиться, если на него выйдет большое количество людей.
Фото: Вконтакте
Об этом заявили в Минтруде..
Такую сумму (а именно, 1, 003 млрд) региональные власти предусмотрели в областном бюджете
В МФЦ был организован показ видеоролика «Безопасный переход для двоих».
Около 10% затраченных на развитие площадки бюджетных средств уже вернулось государству
На Рощинском полигоне проходит военный сбор
Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева
Пострадали женщина и ребенок