Вечером 18 января там состоится праздничная программа, в которой смогут принять участие и дети, и взрослые. Детский праздник начнется в 7 вечера: маленьких тольяттинцев ждут музыка, волшебство от фокусника, святочные гадания.

Будет петь православный хор.В 9 вечера начнется молебен, после которого состоится освящение воды, а с 21-30 и до 3 часов ночи каждый желающий сможет бесплатно окунуться в ледяную купель.

Напомним, что в нынешнем году власти Тольятти по рекомендации МЧС региона решили не устраивать купаний на акватории Куйбышевского водохранилища. Причина - неравномерный лед, который может просесть и разрушиться, если на него выйдет большое количество людей.

Фото: Вконтакте