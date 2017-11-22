Дело было в Похвистнево, мужчина подошёл к торговой точке и попросил продать ему два журнала с кроссвордами. При оплате покупки продавец заметила, что покупатель предлагает ей купюру «билета банка приколов». Осознав, что его "раскусили", злоумышленник схватил журналы и попытался скрыться во дворе соседнего дома.
В это время там находились сотрудники уголовного розыска, приехавшие по служебным делам. Они увидели, что навстречу им бежит мужчина, а за ним - женщина с криками о помощи. Оперативники задержали злоумышленника, который даже пытался оказывать сопротивление стражам порядка. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено в торговую точку.
Церемония начнется в 12 часов дня
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