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22 ноября 2017
12:25:31

Любитель прессы в Самарской области пытался ограбить газетный киоск

Дело было в Похвистнево, мужчина подошёл к торговой точке и попросил продать ему два журнала с кроссвордами. При оплате покупки продавец заметила, что покупатель предлагает ей купюру «билета банка приколов». Осознав, что его "раскусили", злоумышленник схватил журналы и попытался скрыться во дворе соседнего дома.

В это время там находились сотрудники уголовного розыска, приехавшие по служебным делам. Они увидели, что навстречу им бежит мужчина, а за ним - женщина с криками о помощи. Оперативники задержали злоумышленника, который даже пытался оказывать сопротивление стражам порядка. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено в торговую точку.




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