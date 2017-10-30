Первая из них выйдет в конце января 2018 года. Об этом ТАСС сообщил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Главными действующими персонажами знаменитого мультфильма останутся мальчик Дядя Федор, пес Шарик и кот Матроскин.

Авторы новой серии уже пригласили к сотрудничеству Олега Табакова, чьим голосом говорил знаменитый кот из Простоквашина. Правда, своего согласия Табаков пока не дал. Народный артист рассказал НСН , что сценарий ему нравится гораздо меньше оригинала.