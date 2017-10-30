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30 октября 2017
08:17:38

Любимый многими мультсериал «Простоквашино» пополнится новыми сериями

Первая из них выйдет в конце января 2018 года. Об этом ТАСС сообщил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Главными действующими персонажами знаменитого мультфильма останутся мальчик Дядя Федор, пес Шарик и кот Матроскин.

Авторы новой серии уже пригласили к сотрудничеству Олега Табакова, чьим голосом говорил знаменитый кот из Простоквашина. Правда, своего согласия Табаков пока не дал. Народный артист рассказал НСН, что сценарий ему нравится гораздо меньше оригинала.




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