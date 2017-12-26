Итоги региональной акции подвели накануне. Лауреатов чествовали в Самарском академическом театре оперы и балета. Здесь собрались самые достойные, по мнению жителей губернии, люди, те, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
В этом году заявки на участие принимались по 7 номинациям: «Экология и Открытие», «Гражданская активность» «Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Единство и Успех», «Команда созидания». Всего заявок было 325.
Как раз в последней и заслужил народное признание Валерий Анатольевич Капралов, директор школы «Спортивная борьба» и председатель общественного совета Комсомольского района Тольятти.
Лауреаты областной общественной акции «Народное признание»
Номинация «Надежда и Опора»:
Трифонова Алена Владимировна, учащаяся ГБОУ гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о.Отрадный;
Овчинникова Анастасия Игоревна, учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка м.р. Приволжский;
Урядников Александр Владимирович, учащийся 11 класса ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Кинель-Черкассы.
Номинация «Признание и Уважение»:
Ильина Светлана Сергеевна, директор МБОУ СОШ № 3 г.о.Самара;
Проничев Валерий Григорьевич, член совета МБУК «Музей истории г. Отрадный»;
Новиков Владимир Степанович, врач-хирург ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ».
Номинация «Гражданская активность»:
ГБОУ СО «школа-интернат № 117 им.Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»;
МБОУ «Школа № 163» г.о.Самара;
Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского союза молодежи» в Самарской области.
Номинация «Команда созидания»:
Гепп Лев Николаевич, координатор Совета общественности микрорайона № 4 г.Отрадный;
Кувитанова Людмила Васильевна, председатель Президиума Сергиевской районной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов;
Капралов Валерий Анатольевич, директор МБУДОСДЮСШ № 5 «Спортивная борьба» г.Тольятти, председатель общественного совета Комсомольского района г.Тольятти.
Номинация «Рожденные в сердце России»:
Григорьев Лев Вольдемарович, учитель музыки МБОУ СОШ № 35 г.Самара, президент АНО международный музыкальный проект Гилельс Коган;
Титов Олег Валентинович, аккомпаниатор-концертмейстер культурно-массового отдела МБУК Центра культуры и досуга «Союз» м.р. Волжский, заслуженный артист Самарской области;
Осипов Виктор Степанович, преподаватель класса духового инструмента МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И.Островского» г.о.Сызрань.
Номинация «Единство и Успех»:
АО «Транснефть-Приволга»;
ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;
МБУДО «Детская школа искусств» г.о.Отрадный.
Номинация «Экология и открытие»:
Студенческая волонтерская организация «ЭкОНТ» ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной техникум»;
ФГБУ «Национальный парк «Самарская лука»;
Школьное лесничество «Юный эколог» с.Богатое.
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