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18 января 2017
08:11:01

LinkedIn намерена вернуться в Россию

О планах соцсети рассказал РИА Новости вице-президент и один из ее основателей Аллен Блю.

По его словам, для компании «очень важно тесно работать с российским правительством». Блю не стал уточнять, когда LinkedIn вернется в страну, добавив, что не хочет говорить «о специфике переговоров».

Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес ресурс в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку LinkedIn на территории России. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных на территории России. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.

 

Источник Эхо Москвы




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