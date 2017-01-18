О планах соцсети рассказал РИА Новости вице-президент и один из ее основателей Аллен Блю.
По его словам, для компании «очень важно тесно работать с российским правительством». Блю не стал уточнять, когда LinkedIn вернется в страну, добавив, что не хочет говорить «о специфике переговоров».
Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес ресурс в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку LinkedIn на территории России. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных на территории России. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.
Источник Эхо Москвы
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