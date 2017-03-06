Список пятисот миллиардеров обновил Блумберг. Первое место занял в нем основатель Microsoft Билл Гейтс, второе американский предприниматель Уоррен Баффет, а третье - глава Amazon Джефф Безос.
В первую сотню вошли несколько россиян, включая одного из основных владельцев ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина, руководитель компании "Северсталь" Алексея Мордашова, главу группы "Ренова" Виктора Вексельберга и основатель USM Holding Алишера Усманова, передает РИА Новости.
Известно, что индекс ( а значит, соответствующее место в списке пятисот миллиардеров) рассчитывается на основе стоимости акций и отчетностей компаний.
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