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06 марта 2017
07:23:42

Лидер рейтинга богачей мира удержал свое первое место

Список пятисот миллиардеров обновил Блумберг. Первое место занял в нем основатель Microsoft Билл Гейтс, второе американский предприниматель Уоррен Баффет, а третье - глава Amazon Джефф Безос.

В первую сотню вошли несколько россиян, включая одного из основных владельцев ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина, руководитель компании "Северсталь" Алексея Мордашова, главу группы "Ренова" Виктора Вексельберга и основатель USM Holding Алишера Усманова, передает РИА Новости.

Известно, что индекс ( а значит, соответствующее место в списке пятисот миллиардеров) рассчитывается на основе стоимости акций и отчетностей компаний.

 




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