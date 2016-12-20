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20 декабря 2016
08:41:56

Льготы при оплате коммунальных услуг тольяттинцы будут получать по-новому

С 1 января 2017 года  изменяется механизм предоставления мер социальной поддержки в Самарской области. О том, как теперь будет рассчитываться льгота, рассказала руководитель территориального отдела Центрального округа областного Министерства социально-демографической и семейной политики Марина Братанова.

В настоящее время размеры ежемесячных денежных выплат для разных категорий льготников рассчитываются  как соответствующий процент от регионального стандарта стоимости ЖКУ и носят усредненный характер. Однако в июне 2015 года в законодательство были внесены изменения, согласно которым данные выплаты должны быть заменены на компенсации фактических расходов. В связи с этим в декабре на региональном уровне принят закон «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», который предусматривает новый механизм предоставления льготы.

С нового года компенсация за ЖКУ будет начисляться в размере 50% по каждой льготируемой услуге. Средства будут выплачиваться только после подтверждения расходов на данные цели, потому как сумма компенсации рассчитывается на основании информации о фактических платежах.

Для того, чтобы избежать ежемесячного обращения всех граждан льготных категорий с квитанциями об оплате в органы социальной защиты, предусмотрен автоматизированный обмен информацией с управляющими компаниями (УК), ТСЖ и поставщиками коммунальных услуг. Последние ежемесячно будут передавать данные в электронном виде о фактических платежах льготников по квартире, а специалисты управления соцзащиты -  осуществлять на основании этой информации назначение компенсаций.  

Проблемы могут возникнуть в том случае, если УК не предоставит в органы соцзащиты необходимые данные. До тех пор, пока отношения с обслуживающей организацией не будут урегулированы, граждане могут предоставлять квитанции лично и получать положенную компенсацию. 

По словам Марины Братановой, на сегодняшний день из 136 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги в Тольятти, уже заключили соглашения 72, которые обслуживают порядка 70% льготников.

Всего в настоящее время меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в Тольятти получают около 111 тысяч человек, рассказали в мэрии

В горадминистрации обращают внимание жителей на то, что изменения касаются только льгот по оплате ЖКУ, предоставляемых в виде ежемесячных денежных выплат. Что касается субсидий на оплату ЖКУ для малообеспеченных граждан, то порядок их назначения остается неизменным.




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