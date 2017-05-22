Постановлением регионального правительства увеличено предельное ежемесячное число поездок по социальной карте жителя Самарской области. С 1 мая 2017 года льготники могут воспользоваться социальной картой для поездок в общественном транспорте не более 60 раз в месяц.
Также в постановлении дано поручение министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области разработать нормативный правовой акт, устанавливающий случаи и порядок предоставления более 60 поездок в месяц по социальной карте.
По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая
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