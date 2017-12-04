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04 декабря 2017
07:56:27

Льготники Тольятти не укладываются в лимит

Глава города Сергей Анташев встретился с гражданами, которым мало 90 поездок на общественном транспорте в месяц. Из 30 тысяч тольяттинцев, пользующихся социальной картой, в ноябре в лимит не уложились 83 человека.

С каждым из них связались специалисты городской администрации. «По результатам проведенного опроса оказалось, что самая распространенная причина превышения лимита связана с действующей транспортной схемой. В силу жизненных обстоятельств ряду льготополучателей приходится посещать медучреждения не по месту жительства, и не всегда добраться до места назначения можно без пересадок», - отметил Сергей Анташев.

Многим 90 поездок не хватило по семейным обстоятельствам – пожилые граждане сопровождают внуков в школу. По итогам приема граждан Сергей Анташев подчеркнул, что ситуацию в сфере общественных перевозок власти города намерены держать на контроле. В ближайшее время будут приняты решения относительно граждан, которым требуется большее количество поездок.




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