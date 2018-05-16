Этого опасаются в Рослесхозе. Беспокойство чиновников также вызывают Татарстан, Свердловская и Нижегородская области: в этих субъектах, которые также примут гостей мундиаля, прогнозируется высокий риск превышения «среднемноголетних параметров пожарной опасности» в лесах.
В ведомстве отмечают, что вероятность возникновения чрезвычайной ситуации из-за крупных природных возгораний напрямую зависит от поведения граждан в лесах. «Ъ» напоминает, что на территории этих субъектов уже «введен особый противопожарный режим, что позволяет усиливать все контрольно-надзорные мероприятия.
При этом появления смога в городах, где пройдут матчи ЧМ, в Рослесхозхе не прогнозируют.
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