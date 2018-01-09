Напомним, они прошли в регионе во второй декаде декабря. В ходе сбора информации лесные специалисты установили, что в различной степени повреждены сосновые насаждения на площади около 3 тысяч га преимущественно в Рачейском лесничестве (99%), на границе с Ульяновской областью. В связи с тем, что большая часть дорог в лесных участках завалена ветровальными и снеголомными деревьями, окончательно и более точно масштаб стихийного бедствия предстоит оценить позже.

И по прогнозам, степень негативного воздействия будет только расти, так как значительная часть оставшихся на корню деревьев имеют опасный наклон под тяжестью снега и льда. При сильном ветре это неминуемо приведёт к увеличению доли повреждённых деревьев. В связи с этим за Рачейским лесничеством губернии в этом году будут вести особое наблюдение специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита».