В Тольятти набирает обороты капитальный ремонт дорог. Как сообщили в горадминистрации, в настоящий момент он проводится на пяти участках.
На Комсомольском шоссе завершается укладка дорожного покрытия. Останется провести работы по планировке обочин и нанести разметку термопластиком.
На Южном шоссе заасфальтирована половина ремонтируемого отрезка. На Фабричном проезде практически завершено фрезерование.
На ул. Лесной укладывают выравнивающий слой. Помимо дорожного полотна, на дороге будет заменен бортовой камень, обновлены тротуары и посадочные площадки остановок.
С начала мая стартовал ремонт ул. Карла Маркса, которая будет реконструирована полностью — от ул. Лесной до ул. Ленинградской. Кроме полной замены асфальтового полотна на площади почти 40 тыс кв. м, на всем протяжении магистрали (2,5 км) предстоит заменить бортовой камень и бордюры. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика.
Всего в 2017 году в городе будет отремонтировано 16 дорог.
Сформирован перечень участков...
Дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°...
Купальный сезон планируется открыть 10 июня...
Но для этого придется ехать в Самару...
Будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб...
Если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать определённым требованиям...
56-летнему мужчине оторвало ногу в районе колена...