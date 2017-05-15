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15 мая 2017
08:07:23

Лесная, Фабричный проезд, Южное и Комсомольское шоссе и К.Маркса - в Тольятти капитально ремонтируют 5 дорог

В Тольятти набирает обороты капитальный ремонт дорог. Как сообщили в горадминистрации, в настоящий момент он проводится на пяти участках.

На Комсомольском шоссе завершается укладка дорожного покрытия. Останется провести работы по планировке обочин и нанести разметку термопластиком.

На Южном шоссе  заасфальтирована половина ремонтируемого отрезка. На Фабричном проезде практически завершено фрезерование.

На ул. Лесной укладывают выравнивающий слой. Помимо дорожного полотна, на дороге будет заменен бортовой камень, обновлены тротуары и посадочные площадки остановок.

С начала мая стартовал ремонт ул. Карла Маркса, которая будет реконструирована полностью — от ул. Лесной до ул. Ленинградской. Кроме полной замены асфальтового полотна на площади почти 40 тыс кв. м, на всем протяжении магистрали (2,5 км) предстоит заменить бортовой камень и бордюры. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика.

Всего в 2017 году в городе будет отремонтировано 16 дорог.




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