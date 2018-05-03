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03 мая 2018
12:50:41

Леса Тольятти обновились за день на 80 тысяч саженцев

Леса Тольятти обновились за день на 80 тысяч саженцев

Мероприятие прошло на минувшей неделе и стало центральным событием состоявшейся в Самарской области акции "Всероссийский день посадки леса".

Организатором мероприятия выступил Фонд социально-экологической реабилитации региона при поддержке губернского министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Всего в ходе акций по посадке леса на территории лесного фонда Самарской области высажено 200 тысяч саженцев лесных культур на общей площади 30 гектар.

 




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