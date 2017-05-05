Как сообщили сегодня в областном кабмине, к работам планируется приступить с 15 мая – они будут длиться до 4 июня.

На территории Кинельского, Ново-Буянского, Ставропольского лесничеств будут проводиться наземные и авиационные обработки хвойных насаждений от пилильщика-ткача звездчатого. Для обработки будут использовать химический препарат «Димилин, СП», как подчеркнули в минлесхозе - применение инсектицида будет осуществляться с соблюдением требований Государственного каталога агрохимикатов, разрешенных к использованию.

Министерство лесного хозяйства Самарской области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней.