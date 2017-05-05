слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 мая 2017
13:26:27

Леса Самарской области после праздников начнут обрабатывать от вредителей

Как сообщили сегодня в областном кабмине, к работам планируется приступить с 15 мая – они будут длиться до 4 июня.

На территории Кинельского, Ново-Буянского, Ставропольского лесничеств будут проводиться наземные и авиационные обработки хвойных насаждений от пилильщика-ткача звездчатого. Для обработки будут использовать химический препарат «Димилин, СП», как подчеркнули в минлесхозе -  применение инсектицида будет осуществляться с соблюдением требований Государственного каталога агрохимикатов, разрешенных к использованию. 

Министерство лесного хозяйства Самарской области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней.




Последние новости Тольятти

05 мая
14:32
День Победы в Тольятти. Полная афиша

В городе пройдут военный парад, "Бессмертный полк", авиашоу и 4 салюта...

05 мая
14:28
Музыкальная летопись войны и Победы развернется в Тольяттинской филармонии

В воскресенье филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию...

05 мая
14:21
И снова отказали тормоза: На спуске в Жигулевске столкнулись 3 фуры и 4 легковушки

По данным полиции, никто не пострадал...

05 мая
13:56
"Бессмертный полк" в Тольятти: точки сбора, маршруты, количество участников

Будет организовано сразу 3 шествия...

05 мая
13:11
Не три, а четыре салюта на День Победы пообещали тольяттинцам

Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом...

05 мая
11:13
У военного училища Тольятти сегодня будет выставка военного вооружения и концерт

С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву...

05 мая
11:12
Тольяттинские чиновники поздравили ветеранов

По данным горадминистрации, сегодня в Тольятти проживает 404 участника Великой Отечественной войны, 3 835 тружеников тыла и 47 человек, переживших блокаду Ленинграда...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+