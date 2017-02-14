Мэр Сергей Андреев представил общественности 5 объектов городского пространства, которые будут благоустроены в ближайшее время в рамках проекта по модернизации моногородов. Конкретные места определялись совместно с жителями, а потому учитывают интересы всех слоев населения.



Если в городе не развивается среда для комфортного и разностороннего досуга жителей, он рискует стать безликим и безынтересным. Такая опасность особенно характерна для индустриальных моногородов, к которым относится Тольятти. Чтобы этого не допустить, в рамках проекта «Четвертое рождение Тольятти» особое внимание уделяется благоустройству городского пространства. Специально для моногородов институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» разработал концепцию комплексного подхода к созданию комфортной среды в городах под названием «Пять шагов благоустройства повседневности». Основная идея заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки заметно преобразить пять общественных зон города. Залогом такого преображения является участие жителей. Для сбора предложений по благоустройству был запущен сайт моногорода.рф , где тольяттинцы проявили себя одними из самых активных. О том, какие объекты были определены в рамках этой работы, рассказал на пресс-конференции в мэрии глава города Сергей Андреев.



Первый шаг — «Сегодня в центре», предполагает благоустройство оживленного общественного пространства, где пересекаются большие потоки людей. Решено, что в Тольятти требует преобразований территория т.н. «заброшенных фонтанов» между ул. Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок превратится в современный парк им. 50-летия АВТОВАЗА. Проект данного объекта уже имеется, и благоустроенный сквер должен появиться здесь в текущем году.



Второй шаг под названием «Будущее есть» подразумевает создание возможностей для времяпрепровождения молодежи. В рамках этого направления в каждом из 17 округов Тольятти будут оборудованы универсальные спортивные площадки. По словам мэра, важно наполнить эти площадки жизнью — мероприятиями и событиями, и в этот процесс готовы активно вовлекаться спортивные организации и сообщества города.



Третий шаг «Найди прошлое и гордись им» нацелен на обновление городских достопримечательностей.



— В Тольятти больше всего сплачивает горожан и требует особого внимания даже не историческое, а природное наследие – это наш лес. А потому мы предлагаем обустройство зон отдыха – территорий на стыке лесной зоны с жилыми районами, — говорит мэр.



По словам исполнительного директора ГБФ «Фонд Тольятти» Бориса Цирульникова, который примет активное участие в этой работе, планируется обустроить интерактивные семейные площадки, где жители могли бы отдыхать, заниматься спортом. Помимо этого, с партнерами и волонтерами продолжится работа по посадке леса.



В рамках четвертого шага благоустройства «Фокус внимания — социальный объект» будет отремонтирован фасад ДК «Русич» в микр-не Шлюзовой. Проект планируется воплотить в жизнь на средства области.



Благодаря пятому шагу «Подбери брошенное» предполагается вдохнуть новую жизнь в объект, который давно не используется по назначению. В Тольятти таковым станет бывший кинотеатр «Пирамида», который будет реконструирован под театр. При этом площадка перед объектом «оживет» уже в этом году – здесь будет благоустроена территория для театральных фестивалей, мастер — классов и других культурных мероприятий.



Сергей Андреев подчеркнул, что работы по благоустройству города не ограничатся пятью указанными объектами, но именно на них будет сфокусировано внимание в ближайший год.



— За каждым из проектов стоит группа горожан. Это выявилось по голосованию на сайте и ранее высказанным инициативам. Мы бы очень хотели, чтобы жители активно включались в эту деятельность, давали свои предложения по созданию объектов. Чем больше людей будет участвовать в этом процессе, тем эффективнее они в результате будут использоваться. В свою очередь, мы будем информировать население – как, когда и где можно поучаствовать в реализации проектов. Потому что город – это наше общее дело, — убежден мэр.