Мэр Сергей Андреев представил общественности 5 объектов городского пространства, которые будут благоустроены в ближайшее время в рамках проекта по модернизации моногородов. Конкретные места определялись совместно с жителями, а потому учитывают интересы всех слоев населения.
Если в городе не развивается среда для комфортного и разностороннего досуга жителей, он рискует стать безликим и безынтересным. Такая опасность особенно характерна для индустриальных моногородов, к которым относится Тольятти. Чтобы этого не допустить, в рамках проекта «Четвертое рождение Тольятти» особое внимание уделяется благоустройству городского пространства. Специально для моногородов институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» разработал концепцию комплексного подхода к созданию комфортной среды в городах под названием «Пять шагов благоустройства повседневности». Основная идея заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки заметно преобразить пять общественных зон города. Залогом такого преображения является участие жителей. Для сбора предложений по благоустройству был запущен сайт моногорода.рф, где тольяттинцы проявили себя одними из самых активных. О том, какие объекты были определены в рамках этой работы, рассказал на пресс-конференции в мэрии глава города Сергей Андреев.
Первый шаг — «Сегодня в центре», предполагает благоустройство оживленного общественного пространства, где пересекаются большие потоки людей. Решено, что в Тольятти требует преобразований территория т.н. «заброшенных фонтанов» между ул. Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок превратится в современный парк им. 50-летия АВТОВАЗА. Проект данного объекта уже имеется, и благоустроенный сквер должен появиться здесь в текущем году.
Второй шаг под названием «Будущее есть» подразумевает создание возможностей для времяпрепровождения молодежи. В рамках этого направления в каждом из 17 округов Тольятти будут оборудованы универсальные спортивные площадки. По словам мэра, важно наполнить эти площадки жизнью — мероприятиями и событиями, и в этот процесс готовы активно вовлекаться спортивные организации и сообщества города.
Третий шаг «Найди прошлое и гордись им» нацелен на обновление городских достопримечательностей.
— В Тольятти больше всего сплачивает горожан и требует особого внимания даже не историческое, а природное наследие – это наш лес. А потому мы предлагаем обустройство зон отдыха – территорий на стыке лесной зоны с жилыми районами, — говорит мэр.
По словам исполнительного директора ГБФ «Фонд Тольятти» Бориса Цирульникова, который примет активное участие в этой работе, планируется обустроить интерактивные семейные площадки, где жители могли бы отдыхать, заниматься спортом. Помимо этого, с партнерами и волонтерами продолжится работа по посадке леса.
В рамках четвертого шага благоустройства «Фокус внимания — социальный объект» будет отремонтирован фасад ДК «Русич» в микр-не Шлюзовой. Проект планируется воплотить в жизнь на средства области.
Благодаря пятому шагу «Подбери брошенное» предполагается вдохнуть новую жизнь в объект, который давно не используется по назначению. В Тольятти таковым станет бывший кинотеатр «Пирамида», который будет реконструирован под театр. При этом площадка перед объектом «оживет» уже в этом году – здесь будет благоустроена территория для театральных фестивалей, мастер — классов и других культурных мероприятий.
Сергей Андреев подчеркнул, что работы по благоустройству города не ограничатся пятью указанными объектами, но именно на них будет сфокусировано внимание в ближайший год.
— За каждым из проектов стоит группа горожан. Это выявилось по голосованию на сайте и ранее высказанным инициативам. Мы бы очень хотели, чтобы жители активно включались в эту деятельность, давали свои предложения по созданию объектов. Чем больше людей будет участвовать в этом процессе, тем эффективнее они в результате будут использоваться. В свою очередь, мы будем информировать население – как, когда и где можно поучаствовать в реализации проектов. Потому что город – это наше общее дело, — убежден мэр.
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