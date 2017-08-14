Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания "Парамаунт Юниверсал" за семизначную сумму. Бывший редактор журнала "Тайм" Айзексон ранее написал биографию Стивена Джобса, которая легла в основу фильма о бывшем руководителе компании "Эппл", а также жизнеописания президента США Бенджамина Франклина и ученого Альберта Эйнштейна.

Дата начала съемок не сообщается, однако книга поступит в продажу в США в октябре. По данным издателя Айзексона, повествование в ней переплетается с реальными дневниками итальянского художника и изобретателя.