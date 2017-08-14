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14 августа 2017
08:46:57

Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо Да Винчи

Об этом сообщает онлайн издание "Дедлайн.com". Продюсером фильма, основанного на книге Уолтера Айзексона "Леонардо Да Винчи", выступит сам американский актёр.

Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания "Парамаунт Юниверсал" за семизначную сумму. Бывший редактор журнала "Тайм" Айзексон ранее написал биографию Стивена Джобса, которая легла в основу фильма о бывшем руководителе компании "Эппл", а также жизнеописания президента США Бенджамина Франклина и ученого Альберта Эйнштейна.

Дата начала съемок не сообщается, однако книга поступит в продажу в США в октябре. По данным издателя Айзексона, повествование в ней переплетается с реальными дневниками итальянского художника и изобретателя.

 

Источник Маяк




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