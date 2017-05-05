Минздрав России предлагает сделать отпускаемые по рецепту лекарства бесплатными для всех граждан страны, сообщают "Известия ".

Отметим, на данный момент правом на бесплатное получение лекарств, отпускаемых по рецепту врача, обладают только льготники.

— Список лекарств, которые бесплатно будут предоставляться населению, в настоящее время разрабатывается, — заявил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Пилотный проект планируется запустить уже в следующем году. Стоимость реализации задумки Минздрава — 500 млрд рублей ежегодно.

В Министерстве здравоохранения РФ данную информацию изданию подтвердили, однако от дальнейших комментариев отказались.