слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
Наличный кредит по паспорту без справок и поручителей. Доставка по России, выгодные условия.Экспресс кредит всегда под рукой - https://www.touchbank.com/kredit/ekspress-kredit . Мгновенная выдача кредита владельцам универсальной карты Touch Bank.Кредитная карта Touch Bank с льготным периодом 61 день.
05 мая 2017
08:07:50

Лекарства по рецепту станут бесплатными для всех россиян

Минздрав России предлагает сделать отпускаемые по рецепту лекарства бесплатными для всех граждан страны, сообщают "Известия".

Отметим, на данный момент правом на бесплатное получение лекарств, отпускаемых по рецепту врача, обладают только льготники.

— Список лекарств, которые бесплатно будут предоставляться населению, в настоящее время разрабатывается, — заявил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Пилотный проект планируется запустить уже в следующем году. Стоимость реализации задумки Минздрава — 500 млрд рублей ежегодно.

В Министерстве здравоохранения РФ данную информацию изданию подтвердили, однако от дальнейших комментариев отказались.




Последние новости Тольятти

05 мая
14:32
День Победы в Тольятти. Полная афиша

В городе пройдут военный парад, "Бессмертный полк", авиашоу и 4 салюта...

05 мая
14:28
Музыкальная летопись войны и Победы развернется в Тольяттинской филармонии

В воскресенье филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию...

05 мая
14:21
И снова отказали тормоза: На спуске в Жигулевске столкнулись 3 фуры и 4 легковушки

По данным полиции, никто не пострадал...

05 мая
13:56
"Бессмертный полк" в Тольятти: точки сбора, маршруты, количество участников

Будет организовано сразу 3 шествия...

05 мая
13:26
Леса Самарской области после праздников начнут обрабатывать от вредителей

К работам планируется приступить с 15 мая...

05 мая
13:11
Не три, а четыре салюта на День Победы пообещали тольяттинцам

Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом...

05 мая
11:13
У военного училища Тольятти сегодня будет выставка военного вооружения и концерт

С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+