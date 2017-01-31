Так бизнес оценил последствия обязательной маркировки препаратов QR-кодами, которую планируют ввести в России к 2018 году. Пилотный проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует уже 1 февраля, а обязательными такие коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.

Представители фармацевтического сообщества и производители считают, что новая мера может привести к повышению цен. Кроме того, эксперты не исключают, что некоторые виды лекарственных средств могут исчезнуть с рынка.