Так бизнес оценил последствия обязательной маркировки препаратов QR-кодами, которую планируют ввести в России к 2018 году. Пилотный проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует уже 1 февраля, а обязательными такие коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.
Представители фармацевтического сообщества и производители считают, что новая мера может привести к повышению цен. Кроме того, эксперты не исключают, что некоторые виды лекарственных средств могут исчезнуть с рынка.
Источник Известия
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