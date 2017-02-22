ЧП произошло на перекрестке Водников-Крупской во вторник, 21 февраля, об этом 63.ru сообщили очевидцы.
– Проблема назревала очень давно, – рассказывает местный житель Вячеслав Досаев. – Об этой яме жильцы ближайших домов уже не раз заявляли, постоянно озвучивали эту проблему. Асфальт еще год назад начал разваливаться. Однако дорожные службы ничего не предпринимали. В итоге страдают обычные горожане.
По словам автолюбителей, вазовская легковушка всем носом ушла под асфальт. Из-за происшествия на перекрестке некоторое время были заторы. Владельцу понадобилось много времени и терпения, чтобы вытянуть машину.
Такие происшествия в Самаре не редкость. Чаще всего провалы происходят из-за коммунальных аварий или их последствий. Так, крупное ЧП случилось 18 октября прошлого года. На проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Челюскинцев, автомобили «Рено-Логан» и «Лада-Приора» провалились под землю из-за размыва грунта горячей водой. Позже, 26 декабря, на улице Красноармейской легковой автомобиль «Пежо» ушел под землю из-за прорыва теплотрассы.
Фото http://63.ru
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