слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
04 апреля 2018
10:12:22

В ДТП под Тольятти водитель чудом остался жив

Вазовская «14» и фура не поделили дорогу сегодня утром на 9 километре трассы Ташелка - Бинарадка. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель хэтчбека уронил что-то на пол салона и решил поднять вещь.

Пока он ее искал, машина оказалась на «встречке», где врезалась в задние колеса грузовика. В результате мужчина в легковушке оказался заблокированным, доставать его из салона пришлось спасателям.

Пострадавший получил открытый перелом ноги, «скорая» отвезла его в больницу. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

 




Последние новости Тольятти

04 апреля
13:15
В Тольятти злостный нарушитель правил сбил ребенка, шагающего в школу

Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября

04 апреля
13:08
Максимальную долю расходов граждан на оплату услуг ЖКХ нужно ограничить

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы

04 апреля
12:40
В России утверждены допустимые нормы содержания алкоголя в крови у водителей

Владимир Путин подписал соответствующий закон.

04 апреля
12:32
Завершен второй этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»

04 апреля
11:47
Курумоч готовит "курортное" расписание

Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных

04 апреля
11:41
Необычный сувенир и жадность привели тольяттинца на скамью подсудимых

В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру

04 апреля
10:55
Со строительством дороги по ул. Механизаторов в Тольятти возникли сложности

Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+