Вазовская «14» и фура не поделили дорогу сегодня утром на 9 километре трассы Ташелка - Бинарадка. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель хэтчбека уронил что-то на пол салона и решил поднять вещь.

Пока он ее искал, машина оказалась на «встречке», где врезалась в задние колеса грузовика. В результате мужчина в легковушке оказался заблокированным, доставать его из салона пришлось спасателям.

Пострадавший получил открытый перелом ноги, «скорая» отвезла его в больницу. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.