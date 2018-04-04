Вазовская «14» и фура не поделили дорогу сегодня утром на 9 километре трассы Ташелка - Бинарадка. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель хэтчбека уронил что-то на пол салона и решил поднять вещь.
Пока он ее искал, машина оказалась на «встречке», где врезалась в задние колеса грузовика. В результате мужчина в легковушке оказался заблокированным, доставать его из салона пришлось спасателям.
Пострадавший получил открытый перелом ноги, «скорая» отвезла его в больницу. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
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